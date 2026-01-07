Gua Sha | come usarlo per avere reali benefici

Il Gua Sha è uno strumento tradizionale usato nella medicina cinese per favorire il benessere della pelle e migliorare la circolazione. In questa guida, insieme a una beauty trainer, esploreremo i benefici del Gua Sha e le tecniche corrette per utilizzarlo in modo efficace e sicuro, per valorizzare la propria routine di cura del viso e del corpo.

