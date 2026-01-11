Decine di arresti e un agente di polizia ferito nelle proteste a Minneapolis contro l’ICE

Nelle proteste a Minneapolis, scaturite dall’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente ICE, sono state arrestate almeno 29 persone. Durante gli scontri, un agente di polizia è rimasto ferito. Le manifestazioni continuano per esprimere solidarietà e chiedere giustizia, evidenziando le tensioni legate alle politiche migratorie e alla tutela dei diritti civili nella città.

Almeno ventinove persone sono finite in manette a Minneapolis, durante le grandi proteste in corso per l'omicidio di Renee Nicole Good, la donna uccisa da un agente dell ' Immigration and Customs Enforcement (ICE). I funzionari della città del Minnesota riportano il ferimento di un poliziotto, contro il quale alcuni manifestanti avrebbero lanciato un pezzo di ghiaccio. Secondo l'amministrazione Trump, l'agente Jonathan Ross, responsabile della morte della trentasettenne, freddata con tre colpi di pistola, avrebbe aperto il fuoco per legittima difesa. Una serie di video e testimonianze, tuttavia, evidenziano chiaramente come la donna non rappresentasse alcun pericolo per il militare.

