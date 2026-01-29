Minneapolis lo zar delle frontiere Homan | Mandato da Trump per riportare la legge e l’ordine

La tensione resta alta a Minneapolis, dove due cittadini sono stati uccisi dagli agenti federali dell’ICE. La polizia ha aperto il fuoco durante un intervento, e ora la città si trova di nuovo al centro di polemiche e proteste. Lo zar delle frontiere, Homan, ha detto che il suo obiettivo è riportare la legge e l’ordine, seguendo le direttive di Trump. La popolazione chiede chiarezza e giustizia, mentre le autorità cercano di gestire una situazione ancora molto tesa.

Rimane alta la tensione negli Stati Uniti e in particolare a Minneapolis, dove due cittadini sono stati uccisi dagli agenti federali dell' ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement. Le tragiche morti di Renee Good, il 7 gennaio, e di Alex Pretti, il 24 gennaio, hanno scosso tutto il mondo e contribuito ad aumentare le proteste di massa nel Minnesota e in molte città statunitensi. Nonostante i Democratici abbiano chiesto che il Border Patrol lasci lo Stato, il cosiddetto "zar delle frontiere" Tom Homan ha dichiarato in conferenza stampa che resterà "finché il problema non sarà risolto".

