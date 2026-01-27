Tom Homan è un funzionario noto per aver gestito un numero elevato di deportazioni, raggiungendo 432mila in un solo anno. È stato inviato da Trump a Minneapolis per coordinare le operazioni alle frontiere. La sua figura è al centro di discussioni sul controllo migratorio negli Stati Uniti, e la sua esperienza rappresenta un esempio di politica immigratoria adottata durante l’amministrazione Trump.

Gregory Bovino “non è stato sollevato dal suo incarico”, ha precisato su X la portavoce del Dipartimento della Sicurezza interna, Tricia McLaughlin. Ma la decisione è presa: il comandante della Border Patrol, sotto accusa per le violenze commesse nelle ultime settimane a Minneapolis dai suoi uomini, dovrebbe lasciare oggi la città insieme ad una parte dei suoi agenti. Ora nel Minnesota è atteso Tom Homan, l’uomo scelto da Donald Trump per gestire le operazioni di rimpatrio degli immigrati che nelle ultime tre settimane hanno causato la morte di due cittadini statunitensi. Sessantaquattro anni, Homan è tornato al centro della scena politica Usa come “ border czar ”, zar delle frontiere, dell’amministrazione Trump, incaricato di sovrintendere alla più ampia offensiva sull’ immigrazione irregolare annunciata dal presidente, al quale riferirà direttamente sull’andamento delle operazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tom Homan, l’uomo delle deportazioni record: 432mila in un solo anno. Chi è lo “zar delle frontiere” inviato da Trump a Minneapolis

Approfondimenti su Tom Homan

Tom Homan, noto come lo “zar delle frontiere”, è stato inviato a Minneapolis da Donald Trump in risposta alle recenti proteste e alla sparatoria che ha coinvolto un infermiere di terapia intensiva.

In risposta alle recenti tensioni a Minneapolis, è stato inviato Tom Homan, noto come lo “zar dei confini” durante l’amministrazione Trump.

Ultime notizie su Tom Homan

Chi è Tom Homan, lo «Zar dei Confini» (premiato da Obama) che piace ai moderati. Di lui si scrisse: «Deporta le persone, ed è molto bravo a farlo»MINNEAPOLIS Alcuni repubblicani al Congresso hanno subito accolto con favore la notizia che lo «Zar del Confine» Tom Homan, 64 anni, sostituirà la ministra della Sicurezza Interna Kristi Noem in Minne ... corriere.it

Chi è Tom Homan , lo zar dei confini mandato da Trump come capo Ice in MinnesotaIl titolo di zar dei confini glielo attribuì lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ancora prima di formalizzarne l’incarico. Ex poliziotto con la fama di uomo duro, Tom Homan, ... tg.la7.it

Trump pensa di inviare Tom Homan, il suo architetto delle espulsioni di massa. Una mossa considerata «distensiva». - facebook.com facebook

Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini Trump pensa di inviare Tom Homan, il suo architetto delle espulsioni di massa. Una mossa considerata «distensiva» @marina_catucci x.com