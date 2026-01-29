Minneapolis giorni prima d' essere ucciso Pretti scalciò l' auto degli agenti | le immagini dello scontro

Undici giorni prima di essere ucciso, Alex Pretti aveva già avuto un alterco con la polizia. Durante una protesta a Minneapolis, Pretti aveva rotto il fanale posteriore di un’auto degli agenti federali dell’immigrazione e, poco dopo, era stato spinto a terra con la forza. Le immagini dello scontro mostrano chiaramente il momento in cui l’uomo viene scalciato e messo sotto controllo. Ora si indaga su quell’episodio e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte.

Undici giorni prima di venire ucciso, Alex Pretti è stato spinto a terra con la forza dagli agenti federali dell'immigrazione dopo aver rotto il fanale posteriore del loro veicolo durante una protesta a Minneapolis. La scena è stata ripresa in un video catturato da ' The News Movement ' il 13 gennaio, e mostra Pretti che urla imprecazioni contro gli agenti federali, prima di prendere a calci la loro auto rompendo un fanale posteriore. Gli agenti escono dal veicolo e si vede Pretti resistergli. L'uomo si riesce a divincolare, lasciando il cappotto invernale che nelle immagini successive non ha più addosso.

