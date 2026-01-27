In questo testo si approfondisce il caso di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso a Minneapolis da agenti federali. Viene evidenziata la sua notorietà presso le autorità e il contesto che ha preceduto l’evento. L’analisi si concentra sui fatti e sulle circostanze, offrendo un’informazione chiara e neutrale per una comprensione accurata dei fatti.

(Adnkronos) – Alex Pretti, il 37enne infermiere ucciso sabato a Minneapolis da agenti federali, era noto alle autorità. La Cnn riferisce che Pretti, circa una settimana prima della sua morte, aveva riportato la frattura di una costola nelle proteste contro un gruppo di agenti impegnati in alcuni arresti in una retata anti-immigrazione illegale. Pretti, a quanto pare, nel primo confronto con l’Ice avrebbe fermato la sua auto quando ha visto un gruppo di agenti all’inseguimento di una famiglia a piedi. Avrebbe iniziato a urlare e a fischiare, secondo una fonte anonima. Pretti sarebbe stato placcato da 5 agenti, uno avrebbe esercitato pressione sulla schiena provocando la frattura di una costola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pretti, scontro con agenti Ice una settimana prima di essere ucciso

Approfondimenti su Alex Pretti

Alex Pretti, 37 anni, è la persona uccisa dagli agenti ICE a Minneapolis sabato scorso.

Alex Pretti, 37 anni, infermiere di origini italiane, è stato tragicamente ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alex Pretti

Argomenti discussi: Minneapolis, da prima operazione Ice a uccisione Pretti: la cronistoria dell’escalation; L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale; Minneapolis, agente federale uccide un’altra persona. Proteste e scontri; Usa, Trump apre alla possibilità che l’Ice lasci Minneapolis.

Minneapolis, Pretti ucciso da agenti: i video e la pistola, l'inchiesta. Trump: Consegnateci immigrati illegaliL'amministrazione Trump e l'Fbi difendono Ice e Border Patrol. La polizia di Minneapolis: 'Indagini ostacolate' ... adnkronos.com

Minneapolis, Pretti ucciso dagli agenti: i video e la pistola, inchiesta e tensioni(Adnkronos) - Il Minnesota è una criminale copertura della colossale frode finanziaria in atto. Donald Trump dribbla la vicenda di Minneapolis, dove sabato gli agenti della Border Patrol hanno uccis ... msn.com

L’uccisione di Alex #Pretti da parte degli agenti dell’#ICE riaccende lo scontro interno negli #StatiUniti e mostra come, nell’America di #Trump, la coercizione stia diventando uno strumento ordinario di governo. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubbl - facebook.com facebook

L’uccisione di Alex #Pretti da parte degli agenti dell’ #ICE riaccende lo scontro interno negli #StatiUniti e mostra come, nell’America di #Trump, la coercizione stia diventando uno strumento ordinario di governo. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com