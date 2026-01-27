In un contesto di tensione a Minneapolis, Melania Trump invita alla pace e all’unità, sottolineando l’importanza di proteste pacifiche e di un dialogo costruttivo tra le autorità. La sua dichiarazione mira a promuovere stabilità e collaborazione per evitare escalation e garantire un ambiente pacifico nella città.

«Dobbiamo unirci. Invito all’unità. So che mio marito, il presidente, ieri ha avuto un ottimo colloquio telefonico con il governatore e il sindaco, e stanno lavorando insieme per garantire la pace ed evitare disordini. Sono contraria alla violenza». A dirlo è Melania Trump, a fronte delle tensioni a Minneapolis per l’operato dell’Ice. Poi, a fronte delle rivolte che spesso sfociano nella violenza, specialmente per colpa dei gruppi antagonisti, la first lady ha lanciato un appello ai manifestanti, chiedendogli di «protestare in modo pacifico». Poi l’attenzione si è spostata verso la nuova bufera di neve che sta colpendo gli Usa e che ha messo in ginocchio tanti cittadini: «Provo profonda compassione per le persone che sono colpite da questa tempesta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Disordini contro l’Ice a Minneapolis, Melania Trump: “Protestate sì, ma pacificamente” (video)

Melania Trump ha rivolto un appello agli americani per unire le forze e manifestare pacificamente, sottolineando l'importanza dell'unità nel contesto attuale.

A Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo pacifico contro le operazioni dell’Ice, nonostante le temperature rigide.

Argomenti discussi: Ancora proteste a Minneapolis, in una contromanifestazione anche uno dei graziati di a Capitol Hill - La ricostruzione dei vigili del fuoco; Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa; Liam, cinque anni, è l’ultimo trofeo dell’Ice a Minneapolis; Violenza estrema e consensi in calo. Trump preoccupato dal Minnesota.

