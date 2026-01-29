Ministri Ue | nuove sanzioni all' Iran

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno deciso di imporre nuove sanzioni contro l’Iran. La notizia arriva da fonti diplomatiche, che confermano l’adozione di misure mirate a rispondere a questioni politiche e di sicurezza. La decisione si è presa durante una riunione in cui si è discusso di come agire di fronte a recenti sviluppi nella regione.

14.45 I ministri degli Esteri dell'Ue hanno adottato nuove sanzioni contro l'Iran. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. Tra le misure restrittive: il divieto d'ingresso nel territorio europeo e il congelamento dei beni. Nella lista in tutto 21 soggetti fra individui ed entità, coinvolti nella violenta repressione delle proteste nel Paese (anche il ministro dell'Interno e comandanti dei Pasdaràn) e 10 soggetti legati alla fornitura di armi dall'Iran a Mosca contro Kiev.

