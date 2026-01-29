Ministri Ue | nuove sanzioni all' Iran

Da servizitelevideo.rai.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno deciso di imporre nuove sanzioni contro l’Iran. La notizia arriva da fonti diplomatiche, che confermano l’adozione di misure mirate a rispondere a questioni politiche e di sicurezza. La decisione si è presa durante una riunione in cui si è discusso di come agire di fronte a recenti sviluppi nella regione.

14.45 I ministri degli Esteri dell'Ue hanno adottato nuove sanzioni contro l'Iran. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. Tra le misure restrittive: il divieto d'ingresso nel territorio europeo e il congelamento dei beni. Nella lista in tutto 21 soggetti fra individui ed entità, coinvolti nella violenta repressione delle proteste nel Paese (anche il ministro dell'Interno e comandanti dei Pasdaràn) e 10 soggetti legati alla fornitura di armi dall'Iran a Mosca contro Kiev.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Ue Iran

UE. valutiamo nuove sanzioni contro l’Iran

L’Unione Europea valuta l’adozione di nuove sanzioni contro l’Iran, in risposta alle crescenti proteste e alle tensioni interne.

Iran, la Ue è pronta a nuove sanzioni: si aggiungono a quelle già in atto, dai diritti al nucleare

L'Unione Europea si appresta a introdurre nuove sanzioni contro l'Iran, in risposta alla repressione e alle violazioni dei diritti umani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Europe Today: i ministri degli Esteri dell'Ue discutono nuove sanzioni all'Iran

Video Europe Today: i ministri degli Esteri dell'Ue discutono nuove sanzioni all'Iran

Ultime notizie su Ue Iran

Argomenti discussi: Reati ambientali, il Governo recepisce la nuova direttiva UE; Tutela penale dell'ambiente: approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1203; Via libera dei ministri Ue a nuove sanzioni all'Iran; Tutela penale dell’ambiente, nuovi reati e sanzioni.

ministri ue nuove sanzioniProteste in Iran, via libera dell'Ue a nuove sanzioni. Pasdaran nella lista dei terroristi: si attende ancora l’ok. Tajani: Si va verso l’accordo politicoBruxelles, misure contro 21 tra individui ed entità per la repressione e contro 10 soggetti legati alle armi a Mosca. Tajani: Si va verso ... affaritaliani.it

ministri ue nuove sanzioniVia libera dei ministri Ue a nuove sanzioni all'IranI ministri degli Esteri dell'Ue hanno adottato nuove sanzioni contro l'Iran. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. (ANSA) ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.