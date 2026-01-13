Iran la Ue è pronta a nuove sanzioni | si aggiungono a quelle già in atto dai diritti al nucleare

Da periodicodaily.com 13 gen 2026

L'Unione Europea si appresta a introdurre nuove sanzioni contro l'Iran, in risposta alla repressione e alle violazioni dei diritti umani. Queste misure si aggiungono alle già esistenti e mirano a esercitare pressione sul regime di Teheran, in un contesto di crescente preoccupazione per le violenze durante le recenti proteste. La decisione riflette l'impegno della UE nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e la stabilità regionale.

(Adnkronos) – L’Ue prepara nuove sanzioni all’Iran. Di fronte alle proporzioni enormi della repressione da parte del regime, con stime dei morti durante le proteste di questi giorni che arrivano a ipotizzare 12mila morti, Bruxelles mette sul tavolo lo strumento che ha sempre usato per mettere pressione a Teheran, misure restrittive simili a quelle decise . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

