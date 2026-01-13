Iran la Ue è pronta a nuove sanzioni | si aggiungono a quelle già in atto dai diritti al nucleare

L'Unione Europea si appresta a introdurre nuove sanzioni contro l'Iran, in risposta alla repressione e alle violazioni dei diritti umani. Queste misure si aggiungono alle già esistenti e mirano a esercitare pressione sul regime di Teheran, in un contesto di crescente preoccupazione per le violenze durante le recenti proteste. La decisione riflette l'impegno della UE nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e la stabilità regionale.

Siamo al fianco del popolo iraniano: l'UE condanna la violenza e impone sanzioni più severe all'I...

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che Teheran è pronta sia a un conflitto sia a negoziati, in un contesto di forti tensioni dopo la repressione delle proteste anti-governative. Il presidente statunitense Donald Trump ha intensificato la pre - facebook.com facebook

In Iran centinaia di vittime tra i manifestanti dall'inizio delle proteste. L'Ue pronta a varare nuove sanzioni

