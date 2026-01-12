UE valutiamo nuove sanzioni contro l’Iran

L’Unione Europea valuta l’adozione di nuove sanzioni contro l’Iran, in risposta alle crescenti proteste e alle tensioni interne. Mentre manifestazioni a favore di un cambio di regime si moltiplicano sia in Iran che all’estero, le autorità iraniane definiscono le misure di repressione come una lotta contro il terrorismo. Questa situazione evidenzia le complesse dinamiche politiche e diplomatiche in atto tra l’UE e l’Iran.

Mentre si moltiplicano in Iran e all’estero le manifestazioni a sostegno di un cambio di regime, iI presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, definisce una “guerra contro terroristi” la risposta delle autorità al movimento di protesta che attraversa il Paese. Le dichiarazioni arrivano durante un intervento davanti a manifestanti radunati a Teheran in sostegno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE. valutiamo nuove sanzioni contro l’Iran Leggi anche: UE, nuove sanzioni “contro la Russia”: colpiti anche influencer Leggi anche: Guerra in Ucraina, l’Europa accelera: prestito Ue da 90 miliardi e nuove sanzioni contro Mosca La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Teheran: in guerra contro terroristi, UE valuta nuove sanzioni - Mentre si moltiplicano in Iran e all'estero le manifestazioni a sostegno di un cambio di regime, anche le autor ... msn.com

Pisa, la testimonianza della paziente 65enne. L’avvocato Sonia Ticciati: “Insorte nuove complicazioni, valutiamo ulteriori azioni” - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.