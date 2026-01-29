Milo Infante e Gianluigi Nuzzi la decisione coinvolge Rai e Mediaset | Scontro diretto

Nella serata del 29 gennaio Milo Infante torna a condurre “Ore 14 sera” sulla Rai. La scelta ha scatenato un confronto tra Rai e Mediaset, con alcune voci che parlano di uno scontro diretto tra le due reti. Infante riprende il suo spazio nel prime time, puntando su storie di cronaca nera che attirano sempre più pubblico.

Nella serata del 29 gennaio tornerà sulla seconda rete Rai Milo Infante alla guida di una nuova puntata di Ore 14 sera, il programma dedicato alla cronaca nera che, settimana dopo settimana, sta ritagliandosi uno spazio sempre più solido nel prime time. Un ritorno che arriva mentre, dietro le quinte dell’azienda pubblica tv, si starebbero valutando mosse strategiche tutt’altro che secondarie, spinte dai risultati di ascolto fin qui ottenuti. Il programma, infatti, viaggia su una media di circa il 6% di share, un dato considerato molto positivo per Rai Due. Proprio questi numeri avrebbero acceso una riflessione ai piani alti della Rai, dove si starebbe pensando a una possibile rivoluzione nella collocazione settimanale di Ore 14 sera.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La rimonta di Gianluigi Nuzzi riaccende la sfida pomeridiana, evidenziando le scelte strategiche delle emittenti durante le festività.

Roberta Bruzzone, dopo aver lasciato la trasmissione Ore14, ha annunciato una novità importante riguardo al suo percorso professionale.

