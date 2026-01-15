La rimonta di Gianluigi Nuzzi riaccende la sfida pomeridiana L' errore della Rai? Fermarsi a Natale
La rimonta di Gianluigi Nuzzi riaccende la sfida pomeridiana, evidenziando le scelte strategiche delle emittenti durante le festività. La Rai, concentrandosi su una copertura limitata a Natale, si è fermata, lasciando spazio ad altri programmi e modalità di approccio. Questa differenza di approccio tra “Dentro la notizia” e “Vita in diretta” riflette le decisioni editoriali che influenzano l’offerta informativa e di intrattenimento durante le festività.
Accesi durante le festività, con una copertura garantita mentre gli altri erano in ferie. “Dentro la notizia” ha dato senso al suo nome limitando al minimo i giorni di vacanza sotto Natale, a differenza della “Vita in diretta” che si è addormentata e rilassata.La rimonta di Gianluigi Nuzzi su. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La Fabbrica degli Innocenti: Gianluigi Nuzzi al D’Annunzio di Latina
Leggi anche: “Sempio? Questo è ciò che hanno trovato”. Garlasco, l’annuncio di Gianluigi Nuzzi dopo la perizia
I tecnici Gianluigi Bianco (Golfo Paradiso), Andrea Moraglia (Pietra Ligure, Alberto Mariani (Baiardo) Gianfranco Cannistrà commentano i risultati del fine settimana calcistico ligure facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.