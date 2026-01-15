La rimonta di Gianluigi Nuzzi riaccende la sfida pomeridiana L' errore della Rai? Fermarsi a Natale

La rimonta di Gianluigi Nuzzi riaccende la sfida pomeridiana, evidenziando le scelte strategiche delle emittenti durante le festività. La Rai, concentrandosi su una copertura limitata a Natale, si è fermata, lasciando spazio ad altri programmi e modalità di approccio. Questa differenza di approccio tra “Dentro la notizia” e “Vita in diretta” riflette le decisioni editoriali che influenzano l’offerta informativa e di intrattenimento durante le festività.

