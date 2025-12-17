Roberta Bruzzone la decisione ‘contro’ Milo Infante | cosa fa dopo l’uscita da Ore14

Roberta Bruzzone, dopo aver lasciato la trasmissione Ore14, ha annunciato una novità importante riguardo al suo percorso professionale. Con decisione ferma, ha condiviso come intende affrontare questa nuova fase, spiegando le modalità e l’approccio che adotterà nel raccontare i fatti. Ecco cosa ha rivelato sulla sua futura collaborazione e sui progetti in corso.

Roberta Bruzzone ha svelato una novità in modo netto e ha spiegato quale sarà l'impostazione del suo racconto dei fatti. "Non parleremo di gossip. Non inseguiremo titoli urlati. Entreremo dentro la dinamica psicologica, dentro le responsabilità, dentro le zone d'ombra che spesso nessuno spiega davvero". Parole che delineano un approccio preciso e che chiamano in causa una critica implicita al modo in cui, talvolta, la cronaca viene trattata nei talk televisivi. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire al pubblico dei social un'analisi che si concentri sugli elementi sostanziali, evitando semplificazioni e spettacolarizzazioni.

