Il governo ha respinto l’emendamento di Forza Italia che avrebbe ridotto da tre a un anno il divieto di tornare a lavorare nella Pubblica amministrazione per chi ha lasciato un incarico. La proposta, presentata dall’onorevole Gloria Saccani Jotti, è stata giudicata inammissibile. La decisione blocca quindi ogni tentativo di allentare le regole sui cosiddetti “porte girevoli”.

Inammissibile. Il tentativo di Forza Italia per allentare le porte girevoli nella Pubblica amministrazione, riducendo da 3 a un anno il periodo di divieto, è stato cassato: l’emendamento al decreto Milleproroghe a prima firma Gloria Saccani Jotti è inammissibile. Un primo tentativo era già stato fatto con la Manovra ma la norma era stata stralciata dal maxi-emendamento per l’Aula del Senato. Nel dettaglio, la modifica proponeva di ridurre da tre a un anno il periodo di divieto per coloro che abbiano svolto poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni a svolgere attività lavorativa o professionale con aziende private con le quali avevano avuto a che fare nel corso del loro mandato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Milleproroghe, inammissibile l'emendamento di Forza Italia che riduceva i tempi delle porte girevoli

