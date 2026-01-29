Milazzo minoranza con un demanio per capello | il Pudm passa in Consiglio tra proteste e abbandoni

Il Consiglio Comunale di Milazzo ha approvato la delibera sul Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo, il Pudm. La decisione è passata tra proteste e alcuni abbandoni, dopo aver ascoltato le osservazioni dei portatori di interesse. La riunione si è conclusa con tensioni e qualche scaramuccia tra i consiglieri.

Il Consiglio Comunale di Milazzo ha approvato la delibera relativa al Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (Pudm), dopo aver esaminato venti osservazioni presentate dai portatori di interesse. Tutte le osservazioni sono state respinte nelle tre sedute dedicate, e il provvedimento è.

