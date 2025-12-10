Sanità la riforma approvata in Consiglio regionale senza la minoranza e tra le proteste dei sindacati | Foto e video

La recente riforma della sanità approvata in Consiglio regionale ha suscitato forti polemiche, con l’assenza della minoranza e proteste dei sindacati. Un gruppo di lavoratori e rappresentanti sindacali, guidato da Luca Infantino della Cgil, ha interrotto i lavori chiedendo una sospensione e un confronto con i capigruppo.

Un gruppo di lavoratori e sindacalisti capeggiato da Luca Infantino della Cgil è entrato in aula dalla tribuna del pubblico chiedendo una sospensione dei lavori e di incontrare i capigruppo.

Diverse le novità, tra cui un'unica azienda sanitaria: la riforma partirà già dal primo gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook

