Sanità la riforma approvata in Consiglio regionale senza la minoranza e tra le proteste dei sindacati | Foto e video
La recente riforma della sanità approvata in Consiglio regionale ha suscitato forti polemiche, con l’assenza della minoranza e proteste dei sindacati. Un gruppo di lavoratori e rappresentanti sindacali, guidato da Luca Infantino della Cgil, ha interrotto i lavori chiedendo una sospensione e un confronto con i capigruppo.
Un gruppo di lavoratori e sindacalisti capeggiato da Luca Infantino della Cgil è entrato in aula dalla tribuna del pubblico chiedendo una sospensione dei lavori e di incontrare i capigruppo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Diverse le novità, tra cui un'unica azienda sanitaria: la riforma partirà già dal primo gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Riforma dei professionisti, cosa cambia per i medici - Dopo anni di dibattiti e tensioni, arriva la misura più attesa: lo scudo penale definitivo per i ... Segnala ilgiornale.it
«Carlo Conti, ma vattene a fanc*lo!», famoso cantante manda al diavolo il conduttore: ecco cosa è successo donnapop.it
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com