F1, la rincorsa passa dal Consiglio. Promozione, la minoranza si astiene.

Il Consiglio comunale ha approvato, con l’astensione dell’opposizione, una mozione della maggioranza volta a promuovere l’unità istituzionale e territoriale per il proseguimento del Gran Premio di F1. La decisione riflette l’importanza dell’evento per la comunità locale e nazionale, invitando tutte le forze politiche a condividere un messaggio di sostegno, indipendentemente dall’appartenenza politica.
Via libera del Consiglio comunale, con l’opposizione che si è astenuta, alla mozione voluta dalla maggioranza per "promuovere un messaggio di unità istituzionale e territoriale affinché tutte le forze politiche, a prescindere dall’appartenenza, si esprimano a favore della prosecuzione del Gp di F1, nella consapevolezza del suo valore per la comunità locale e nazionale". Il documento, nato ad agosto dopo l’esclusione ufficiale di Imola dal calendario 2026, è stato presentato in Aula da Alan Manara, capogruppo di Imola Corre, e dal collega Antonio Ussia. Oltre ai due civici, hanno votato sì alla mozione anche Pd e Sinistra imolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
