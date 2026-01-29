Milano precipita dal balcone di un B&b | morto banchiere ucraino

Un uomo è morto questa mattina a Milano dopo essere caduto dal balcone di un bed and breakfast. La vittima è Yevhenovych Adarich, un banchiere ucraino che era finito sotto indagine per una presunta appropriazione indebita di circa 8,2 milioni di euro. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente che, per ora, sembra essere un tragico incidente.

C’è una prima svolta nel giallo di via Nerino, a Milano, dove venerdì 23 gennaio è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, deceduto dopo una caduta dal balcone di un b&b Le autorità hanno identificato la vittima: si tratta di Oleksandr Yevhenovych Adarich, un banchiere ucraino di 54 anni che, come ricostruito dagli investigatori, era arrivato in Italia da pochi giorni. Nella stanza nella quale alloggiava c’erano tre documenti d’identità, tutti con la sua foto ma con nomi differenti, motivo per cui sono state necessarie delle ulteriori verifiche. Adarich era un uomo d’affari noto in Ucraina, non soltanto per i successi in campo finanziario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Questa mattina a Milano un uomo è precipitato dal quarto piano di un bed and breakfast.

