Milano l' uomo precipitato dal quarto piano di un b&b era un banchiere ucraino

Questa mattina a Milano un uomo è precipitato dal quarto piano di un bed and breakfast. Si chiama Oleksandar Adarich, un banchiere ucraino considerato uno dei migliori manager di Kiev. Ora si indaga sulle cause dell’incidente, ma ancora non ci sono dettagli certi.

Era il banchiere ucraino Oleksandar Adarich l'uomo che è precipitato dal quarto piano di un b&b in via Nerino a Milano, a due passi dal Duomo, perdendo la vita lo scorso venerdì 23 gennaio. Sono numerosi i dubbi per gli inquirenti lombardi, a partire dallo scopo della visita a Milano di un ex manager di altissimo livello. Fino alle cause della sua morte, perché al momento pare che l'uomo fosse già stato ucciso prima di cadere per quindici metri e schiantarsi al suolo., Nato a Pavlohrad, non lontano da Dnipro, e con doppia cittadinanza ucraina e romena, Adarich nel 2006 aveva già raccolto due lauree e si era guadagnato l'ingresso nella classifica dei top 100 manager del Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino.

Milano torna a parlare dell’uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast.

Svolta a Milano: l'uomo precipitato dal balcone di un b&b è l'ex banchiere ucraino AdarichAdarich è nato nel 1971 a Pavlohrad, 500 chilometri da Kiev. Laureato in finanza, ha avuto una carriera che lo ha portato al vertice di alcuni dei principali istituti di credito ucraini. È stato ... tg.la7.it

Milano, uomo precipitato da b&b è banchiere ucraino Alexander Adarich: ipotesi omicidioLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, uomo precipitato da b&b è banchiere ucraino Alexander Adarich: ipotesi omicidio ... tg24.sky.it

