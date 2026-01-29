La polizia indaga sulla morte di Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino trovato morto a Milano. Dopo il suo decesso, alcuni testimoni hanno visto due uomini uscire di corsa dal palazzo di via Nerino, dove si era verificata la tragedia. La scena rimane avvolta nel mistero, e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo realmente quella sera.

La trama si infittisce e l’alone del mistero si fa denso intorno alla tragedia di via Nerino. Dagli ultimi aggiornamenti, l’uomo precipitato, forse già morto, da una finestra in pieno centro di Milano la sera dello scorso venerdì, sarebbe Alexander Adarich, ex banchiere ucraino. La notizia anticipata da Il Corriere della Sera e La Repubblica . L'articolo Milano, giallo b&b via Nerino: dopo morte banchiere ucraino, notati due uomini uscire dal palazzo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino.

Questa mattina a Milano un uomo è precipitato dal quarto piano di un bed and breakfast.

