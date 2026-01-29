Milano il giallo dell' uomo precipitato da una finestra di un B&B È un banchiere ucraino
Questa mattina a Milano, un uomo di 54 anni, Alexander Adarich, è morto dopo essere precipitato da una finestra di un B&B in via Nerino. Le forze dell’ordine stanno indagando e l’ipotesi dell’omicidio sembra prendere sempre più piede. Al momento non ci sono dettagli certi, ma la polizia sta ascoltando testimoni e analizzando le prove per capire cosa sia successo davvero.
AGI - "L 'ipotesi dell'omicidio è concreta". È quanto si apprende in ambienti giudiziari in relazione alla morte di Alexander Adarich, il 54enne ucraino precipitato dalla finestra di un bed and breakfast di via Nerino a Milano. In queste ore il pm Rosario Ferracane e la Squadra Mobile stanno cercando di rintracciare i suoi familiari per notificare gli avvisi dell'autopsia in vista della possibile nomina dei consulenti. Si attendono i risultati dell'autopsia. Nella stanza dove alloggiava non c'erano né pc né telefoni riconducibili al banchiere che è morto il 23 gennaio scorso. L'autopsia sarà fondamentale per chiarire i segni al viso e al collo che potrebbero fare ipotizzare uno strangolamento. 🔗 Leggi su Agi.it
