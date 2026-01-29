Milano il giallo dell' uomo precipitato da una finestra di un B&B È un banchiere ucraino

Da agi.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano, un uomo di 54 anni, Alexander Adarich, è morto dopo essere precipitato da una finestra di un B&B in via Nerino. Le forze dell’ordine stanno indagando e l’ipotesi dell’omicidio sembra prendere sempre più piede. Al momento non ci sono dettagli certi, ma la polizia sta ascoltando testimoni e analizzando le prove per capire cosa sia successo davvero.

AGI - "L 'ipotesi dell'omicidio è concreta". È quanto si apprende in ambienti giudiziari in relazione alla morte di Alexander Adarich, il 54enne ucraino precipitato dalla finestra di un bed and breakfast di via Nerino a Milano. In queste ore il pm Rosario Ferracane e la Squadra Mobile stanno cercando di rintracciare i suoi familiari per notificare gli avvisi dell'autopsia in vista della possibile nomina dei consulenti. Si attendono i risultati dell'autopsia. Nella stanza dove alloggiava non c'erano né pc né telefoni riconducibili al banchiere che è morto il 23 gennaio scorso. L'autopsia sarà fondamentale per chiarire i segni al viso e al collo che potrebbero fare ipotizzare uno strangolamento. 🔗 Leggi su Agi.it

milano il giallo dell uomo precipitato da una finestra di un bampb 200 un banchiere ucraino

© Agi.it - Milano, il giallo dell'uomo precipitato da una finestra di un B&B. È un banchiere ucraino

Approfondimenti su Milano Ucraino

Il giallo di via Nerino si infittisce. L’uomo precipitato dalla finestra del B&B era un ex banchiere ucraino

La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino.

Identificato l’uomo precipitato da una finestra a Milano: è l’ex banchiere ucraino Alexander Adarich

La polizia ha confermato che l’uomo morto dopo essere caduto da una finestra al quarto piano di un edificio in via Nerino, nel centro di Milano, è Alexander Adarich, ex banchiere ucraino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Ucraino

Argomenti discussi: Tre identità e una caduta nel vuoto da 15 metri: il giallo dell'omicidio di via Nerino; Muore dopo un volo dal balcone di un b&b: la vittima è un banchiere ucraino, il giallo dell'uomo in fuga; Giallo al Gratosoglio, la lite e poi lo sparo in strada: giovane ferito a un piede; Tre identità e una caduta nel vuoto da 15 metri: il giallo dell'omicidio di via Nerino.

milano il giallo dellBanchiere ucraino morto a Milano, due uomini ripresi mentre si allontanano dopo il volo dalla finestraS'infittisce il 'giallo' di via Nerino: l'uomo precipitato, forse già morto, da una finestra in pieno centro di Milano la sera di venerdì scorso è Alexander Adarich, ex banchiere ucraino. adnkronos.com

milano il giallo dellMorte avvolta nel mistero a Milano: banchiere ucraino precipitato dal balcone, si indagaMorte sospetta in via Nerino a Milano: il banchiere ucraino precipitato dal quarto piano, indagini in corso per chiarire le circostanze. notizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.