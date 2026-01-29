Milano il giallo dell' uomo precipitato da una finestra di un B&B È un banchiere ucraino

Questa mattina a Milano, un uomo di 54 anni, Alexander Adarich, è morto dopo essere precipitato da una finestra di un B&B in via Nerino. Le forze dell’ordine stanno indagando e l’ipotesi dell’omicidio sembra prendere sempre più piede. Al momento non ci sono dettagli certi, ma la polizia sta ascoltando testimoni e analizzando le prove per capire cosa sia successo davvero.

AGI - "L 'ipotesi dell'omicidio è concreta". È quanto si apprende in ambienti giudiziari in relazione alla morte di Alexander Adarich, il 54enne ucraino precipitato dalla finestra di un bed and breakfast di via Nerino a Milano. In queste ore il pm Rosario Ferracane e la Squadra Mobile stanno cercando di rintracciare i suoi familiari per notificare gli avvisi dell'autopsia in vista della possibile nomina dei consulenti. Si attendono i risultati dell'autopsia. Nella stanza dove alloggiava non c'erano né pc né telefoni riconducibili al banchiere che è morto il 23 gennaio scorso. L'autopsia sarà fondamentale per chiarire i segni al viso e al collo che potrebbero fare ipotizzare uno strangolamento. 🔗 Leggi su Agi.it

La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino.

La polizia ha confermato che l’uomo morto dopo essere caduto da una finestra al quarto piano di un edificio in via Nerino, nel centro di Milano, è Alexander Adarich, ex banchiere ucraino.

