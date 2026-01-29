La polizia ha confermato che l’uomo morto dopo essere caduto da una finestra al quarto piano di un edificio in via Nerino, nel centro di Milano, è Alexander Adarich, ex banchiere ucraino. Gli agenti stanno ancora indagando sulle cause della caduta, ma al momento non ci sono certezze su se sia stato un incidente o qualcosa di più. La scena del fatto è stata isolata, e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

È stato identificato l’uomo morto dopo una caduta da una finestra al quarto piano di un edificio di via Nerino, nel centro di Milano, nella serata di venerdì 23 gennaio. La vittima è Alexander Adarich, 54 anni, ex banchiere ucraino con cittadinanza romena, da tempo top manager nel settore del real estate per una società con sede in Lussemburgo. La Procura di Milano indaga per omicidio: secondo la principale ipotesi investigativa, Adarich sarebbe già deceduto prima della caduta e qualcuno lo avrebbe spinto dalla finestra per far apparire l’episodio come un gesto volontario. Il movente dell’accaduto, al momento, non è stato chiarito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Identificato l’uomo precipitato da una finestra a Milano: è l’ex banchiere ucraino Alexander Adarich

È stato identificato l'uomo che si è lanciato dalla finestra di un palazzo in via Nerino, a Milano.

Milano torna a parlare dell'uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast.

