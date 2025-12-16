Allerta Neve rischio valanghe a Cuneo | cosa aspettarsi dal meteo dei prossimi giorni
Le condizioni meteorologiche instabili interessano il Piemonte, in particolare la zona di Cuneo, dove nei prossimi giorni si prevede un aumento della neve e un potenziale rischio di valanghe. Questo articolo analizza le previsioni meteo e le precauzioni da adottare in vista delle possibili criticità.
A causa delle condizioni metereologiche instabili previste su tutta la penisola, il Piemonte rischia di dover fare i conti con neve e valanghe nei prossimi giorni. Ildifforme.it
Austria sepolta dalla neve, rischio valanghe
Prosegue l’allerta gialla sul Piemonte per rischio idrogeologico, neve e valanghe - Per questo motivo Arpa Piemonte ha esteso anche per la giornata di domani una allerta gialla sul Piemonte meridionale per rischio idrogeologico, neve e valanghe con locali allagamenti, isolati fenomen ... quotidianopiemontese.it
Domani ancora allerta gialla nelle valli della Granda, dove il pericolo valanghe raggiungerà il grado Forte - I distacchi potranno avere dimensioni piuttosto grandi e minacciare in alcuni punti le vie di comunicazione esposte ... targatocn.it
ALLERTA #METEO #PIEMONTE: ANCORA TEMPO PERTURBATO E #NEVE, FORTE PERICOLO DI VALANGHE NEL CUNEESE - facebook.com facebook
Arpal, chiusa alle 14 l'allerta gialla per neve tra le valli Stura e Bormida x.com
