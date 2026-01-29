Milano giallo in via Nerino | segni di costrizione sui polsi dell’ex banchiere trovato morto

La polizia indaga dopo il ritrovamento di Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino di 54 anni trovato morto in un appartamento di via Nerino, a Milano. Sul suo corpo sono stati trovati segni di costrizione ai polsi, e sono in corso le analisi per capire cosa sia successo davvero. La scena lascia molti dubbi e ancora nessuna pista esclusa.

Si infittisce il mistero attorno alla morte di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino di 54 anni, precipitato venerdì pomeriggio dal quarto piano di un palazzo in via Nerino, a Milano. Gli investigatori avrebbero individuato segni di costrizione sui polsi, un dettaglio che rafforza l'ipotesi di un omicidio. A chiarire le cause del decesso sarà l' autopsia, prevista per la prossima settimana. Gli inquirenti vogliono accertare se l'uomo fosse già privo di vita al momento della caduta, avvenuta da un'altezza di circa quindici metri. L'indagine della Procura e il ruolo delle telecamere. L'inchiesta è coordinata dal pm Rosario Ferracane e affidata alla Squadra Mobile della Questura di Milano, diretta da Alfonso Iadevaia.

