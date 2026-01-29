La polizia di Milano indaga sulla morte di Alexander Adarich, il banchiere ucraino precipitato da un B&B in via Nerino. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, hanno trovato solo le sue cose, ma niente telefoni o computer. La mancanza di dispositivi elettronici fa sorgere dubbi e alimenta il mistero sulla sua morte.

La squadra mobile di Milano non ha trovato nemmeno un telefono, un cerca-persone o un personal computer nella disponibilità di Alexander Adarich, il banchiere ucraino precipitato nel pomeriggio del 23 gennaio da un B&B di via Nerino a Milano. E’ una delle ‘anomalie’ su cui indagano gli agenti diretti da Alfonso Iadevaia per fare chiarezza sulla morte del 54enne, con cittadinanza anche romena, che era arrivato nel capoluogo lombardo dalla Spagna la mattina stessa di venerdì scorso per alloggiare in una camera prenotata da una terza persona. Ma, secondo fonti investigative, è “un’ipotesi concreta” quella che sia stato ucciso e non che sia morto precipitando dalla finestra L’assenza dei dispositivi informatici, che avrebbero potuto aiutare gli inquirenti a ricostruire i suoi contatti in Italia e all’estero e l’eventuale motivo del viaggio nella penisola, è uno dei ‘gialli’ dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero di Milano, Rosario Ferracane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Banchiere ucraino morto a Milano, giallo sulla mancanza di telefoni o pc dell’uomo

