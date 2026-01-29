Il deputato Mauri del Pd attacca il ministro Tajani, accusandolo di aver ammesso che l’Ice rappresenta un pericolo per la democrazia. Mauri sottolinea come le sue parole rivelino più di quanto sembri, alimentando il dibattito sulla sicurezza e la tutela delle istituzioni nel paese.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Le parole del ministro Tajani sull'Ice sono più rivelatrici di quanto sembri. Quando afferma che gli agenti dell'Ice in Italia 'non scenderanno in tuta da combattimento' e che quindi 'non c'è pericolo per la democrazia', ammette implicitamente che negli Stati Uniti quel pericolo esiste”. Lo dichiara Matteo Mauri, responsabile sicurezza del Partito Democratico e deputato Pd. “L'Ice, milizia alle dirette dipendenze del presidente Trump, è oggi un grave problema democratico nelle strade americane. Proprio per questo il governo italiano non può limitarsi a minimizzare: Tajani convinca Meloni a prendere chiaramente le distanze dalla deriva autoritaria che gli Stati Uniti stanno attraversando e contribuisca a allontanare ogni imitazione che alcuni esponenti leghisti di maggioranza vorrebbero importare nel nostro paese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortine: Mauri (Pd), 'Tajani ammette Ice pericolo per democrazia'

Approfondimenti su Milano Cortine

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno presenti in Italia.

Gli agenti dell’Ice saranno presenti a Milano-Cortina durante le Olimpiadi, con il compito di rafforzare le misure di sicurezza in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortine

Argomenti discussi: La polizia di Trump in Italia per le Olimpiadi? Polemiche per le voci sull'Ice a Milano; Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; L'ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Dalle indiscrezioni al caso politico: cosa sta succedendo; Milano-Cortina 2026, Piantedosi: Ice non può svolgere attività di polizia in Italia.

Milano-Cortine: Mauri (Pd), 'Tajani ammette Ice pericolo per democrazia'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Le parole del ministro Tajani sull'Ice sono più rivelatrici di quanto sembri. Quando afferma che gli agenti dell'Ice in Italia 'non scenderanno in tuta da combattimento' e ... iltempo.it

L'ICE a Milano-Cortina 2026? Scoppia il caso, il Pd: Scenderemo in piazza. Piantedosi: L'Agenzia non opererà in ItaliaIl ministro Piantedosi esclude attività di polizia straniera in Italia, ma le sue parole non chiudono del tutto alla possibilità di una security ... affaritaliani.it

8 a Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook

Dopo violenze e uccisioni in strada negli Usa ora apprendiamo dal loro portavoce che gli agenti di Ice verranno in Italia per la sicurezza alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Non possiamo permetterlo. Dopo le nostre proteste, il nostro Governo aveva provato a mi x.com