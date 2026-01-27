Milano-Cortina Ice | Nostri agenti in Italia Tajani | Non si occuperà di ordine pubblico

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno presenti in Italia. Tajani ha precisato che il loro ruolo non si occuperà di ordine pubblico, garantendo una presenza mirata e specifica, in linea con le esigenze dell’evento. La loro presenza mira a supportare le attività di sicurezza senza interventi su questioni di ordine pubblico.

Roma, 27 gen. (AdnkronosAfp) - Agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ma "non si occuperanno di ordine pubblico" ha chiarito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Ai Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell'Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatico del dipartimento di Stato americano - precisa il portavoce - e il Paese ospite al fine di valutare e attenuare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali", ha affermato un portavoce dell'Ice all'Afp, confermando quanto già precisato ieri sera da fonti dell'ambasciata americana a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le Olimpiadi di Milano-Cortina richiedono misure di sicurezza rafforzate.

La possibile presenza di agenti ICE in Italia, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ha suscitato reazioni e discussioni pubbliche.

