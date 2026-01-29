Milano-Cortina Tajani | I funzionari Ice saranno tre e lavoreranno nel Consolato

Tajani annuncia che all’interno del Consolato americano di Milano ci saranno tre funzionari dell’Ice durante le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Questi worker si occuperanno di fornire eventuali informazioni alla Polizia italiana, spiegando così il ruolo di supporto degli Stati Uniti in occasione dell’evento. La presenza dell’Ice si concentrerà in modo specifico dentro il Consolato, con un numero limitato di persone.

(Adnkronos) – La presenza dell'Ice alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina d'Ampezzo "credo" che sarà di "tre persone, che lavoreranno dentro il Consolato americano a Milano, per dare poi eventuali informazioni alla Polizia italiana". Lo precisa il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue. "La Polizia, i Carabinieri e.

La polemica sull’ICE a Milano Cortina si fa sempre più accesa.

Antonio Tajani ha confermato che tre agenti ICE saranno a Milano durante le Olimpiadi.

