La polemica sull’ICE a Milano Cortina si fa sempre più accesa. Il ministro Piantedosi ha chiarito che gli agenti coinvolti sono solo 10 e lavoreranno dal consolato, ma la questione resta al centro del dibattito politico. Il prossimo 4 febbraio, infatti, il ministro sarà chiamato a rispondere in Parlamento su questa delicata vicenda.

Il prossimo 4 febbraio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si alzerà di fronte ai deputati italiani per chiarire cosa accadrà a Milano e Cortina nel corso delle Olimpiadi invernali. Nessuna ricostruzione sulle attività interne alla competizione, ma una lunga spiegazione dei motivi che porteranno l’ICE sul territorio italiano. Il punto centrale di questa dichiarazione, però, riguarda la specifica tipologia di agenti che verrà inviata in Italia. A Milano e Cortina non arriverà infatti il braccio armato dell’ICE, ma quello investigativo. Si tratterà di una delegazione composta da 10 unità dell’Homeland Security Investigation, che seguiranno gli spostamenti del vicepresidente Usa, Jd Vance, e del segretario di Stato, Marco Rubio, così come degli atleti statunitensi che arriveranno in Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ICE a Milano Cortina, la polemica si gonfia e Piantedosi interviene: “Sono 10 agenti, lavoreranno dal consolato”

Approfondimenti su Milano Cortina ICE

Gli agenti dell’Ice saranno presenti a Milano-Cortina durante le Olimpiadi, con il compito di rafforzare le misure di sicurezza in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano.

La possibile presenza di agenti ICE in Italia, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ha suscitato reazioni e discussioni pubbliche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina ICE

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, Ice: Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei Giochi; Milano Cortina, Fontana: nessuna conferma su presenza agenti Ice; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema.

Chi sono gli agenti dell’ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in ItaliaIl Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina, forze Ice in Italia. Gabrielli: Non si resta insensibili a quelle scene. Gli agenti non faranno gli sceriffiFranco Gabrielli, prefetto ed ex capo della polizia e dell'Aisi: Inaccettabile la politica che li legittima. In Italia staranno alle nostre regole ... affaritaliani.it

Il Sole 24 ORE. . Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/milano-cortina-cosi-agiranno-uomini-dell-ice-italia-AITjFY5 #Olimpiadi #MilanoCortina #Ice #IlSole24Ore - facebook.com facebook

Hammer Time in Milano Cortina x.com