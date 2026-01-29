Milano-Cortina | informativa Piantedosi su Ice alla Camera mercoledì alle 9,30

Da iltempo.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì alle 9,30 il ministro dell’Interno Piantedosi compare in aula alla Camera per spiegare la presenza degli agenti Ice in Italia durante i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La discussione si concentra sulla loro presenza e sul ruolo che hanno avuto in occasione dell’evento.

Roma, 29 fed (Adnkronos) - Si terrà mercoledì 4 febbraio alle 9,30 l'informativa in aula alla Camera del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla presenza degli agenti Ice in Italia in occasione dei giochi olimpici Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano cortina informativa piantedosi su ice alla camera mercoled236 alle 930

© Iltempo.it - Milano-Cortina: informativa Piantedosi su Ice alla Camera mercoledì alle 9,30

Approfondimenti su Milano Cortina

FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera

Durante la discussione sulla legge di Bilancio alla Camera, Fratelli d’Italia ha chiesto al ministro Piantedosi chiarimenti riguardo alla vicenda Hannoun e all’inchiesta sui presunti finanziamenti a Hamas.

Agenti ICE a Milano: nessun ruolo operativo, mentre il 4 febbraio si terrà un’informativa alla Camera

La polemica sulla presenza degli agenti ICE a Milano non si placa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, scontro politico e informativa di Piantedosi alla Camera; Olimpiadi: informativa Piantedosi alla Camera su presenza Ice a Milano-Cortina; ICE a Milano-Cortina, Piantedosi riferirà in Parlamento il 4 febbraio.

milano cortina informativa piantedosiMilano-Cortina: informativa Piantedosi su Ice alla Camera mercoledì alle 9,30Roma, 29 fed (Adnkronos) - Si terrà mercoledì 4 febbraio alle 9,30 l'informativa in aula alla Camera del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ... iltempo.it

milano cortina informativa piantedosiIce alle Olimpiadi Milano-Cortina, il governo alle strette: Piantedosi riferisce in ParlamentoInformativa urgente a due giorni dall’inizio dei Giochi Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferirà mercoledì prossimo in Parlamento sulla pres ... infodifesa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.