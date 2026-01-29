Milano-Cortina | informativa Piantedosi su Ice alla Camera mercoledì alle 9,30

Mercoledì alle 9,30 il ministro dell’Interno Piantedosi compare in aula alla Camera per spiegare la presenza degli agenti Ice in Italia durante i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La discussione si concentra sulla loro presenza e sul ruolo che hanno avuto in occasione dell’evento.

Roma, 29 fed (Adnkronos) - Si terrà mercoledì 4 febbraio alle 9,30 l'informativa in aula alla Camera del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla presenza degli agenti Ice in Italia in occasione dei giochi olimpici Milano-Cortina.

