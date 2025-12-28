fdi chiede a piantedosi informativa su hannoun e i finanziamenti a hamas tensione in aula alla camera

Durante la discussione sulla legge di Bilancio alla Camera, Fratelli d’Italia ha chiesto al ministro Piantedosi chiarimenti riguardo alla vicenda Hannoun e all’inchiesta sui presunti finanziamenti a Hamas. La richiesta ha generato tensione tra i gruppi parlamentari, evidenziando l’importanza di approfondire le tematiche di sicurezza e relazioni internazionali in un contesto politico complesso.

Tensione in Aula alla Camera, durante la discussione sulla legge di Bilancio, dopo la richiesta da parte di Fratelli d’Italia di una informativa al ministro Piantedosi sulla vicenda Hannoun e l’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. “Sono anni che FdI segnala la pericolosità di questo soggetto”, ha detto la deputata Sara Kelany, aggiungendo che “Hannoun ha condiviso i palchi con eminentissimi esponenti della sinistra, osannato e coccolato da esponenti del Pd, di Avs, dei M5s”. Dopo un botta e risposta con i banchi delle opposizioni anche il deputato Giovanni Donzelli ha chiesto una informativa, questa volta del ministro Antonio Tajani, chiedendo in particolare “perché sia emerso un flusso di denaro importante che dall’Italia è uscito in modo irregolare e questo potrebbe avere complicato i rapporti internazionali” del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

