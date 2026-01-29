Milano-Cortina 2026 Piantedosi chiarisce | Sarà l’Italia a gestire la sicurezza

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sarà l’Italia a occuparsi della sicurezza. Piantedosi ha spiegato che ogni Paese avrà i suoi addetti per proteggere i capi di Stato e le delegazioni straniere, come si fa in altri grandi eventi internazionali. La responsabilità sarà quindi condivisa e gestita dai singoli Paesi, non solo dall’Italia.

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la responsabilità diretta della protezione dei capi di Stato e delle delegazioni straniere sarà affidata agli addetti scelti dai singoli Paesi ospiti, come avviene in altri grandi eventi internazionali. Tuttavia, il coordinamento generale rimane in mano alle autorità italiane, che stabiliscono regole precise e limiti operativi. La presidente del Comitato internazionale olimpico, Kristy Coventry, ha commentato all'arrivo in Lombardia: "Arrivare a Milano è stato un po' come arrivare a casa, ho colto grande calore e affetto. Ho trovato di fronte una squadra fantastica, un'organizzazione meravigliosa".

