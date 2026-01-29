Le autorità italiane hanno deciso di lasciare ai Paesi ospiti la gestione della sicurezza durante le Olimpiadi invernali del 2026. Ogni delegazione potrà scegliere i propri uomini per la protezione, ma il coordinamento generale spetterà comunque all’Italia. Le regole sono state definite e sono molto rigide, per garantire che tutto funzioni senza problemi.

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 la sicurezza dei vari capi di Stato e delle delegazioni straniere sarà affidata agli addetti scelti direttamente dai Paesi ospiti, come avviene in grandi eventi internazionali. Il coordinamento generale, però, resterà sempre in mano alle autorità italiane che stabiliscono le regole e i limiti operativi. "C'è stato un grossissimo lavoro", ha commentato la presidente del Comitato internazionale olimpico, Kristy Coventry, dopo il suo arrivo in Lombardia. "Arrivare a Milano è stato un po' come arrivare a casa, ho colto grande calore e affetto.

Milano-Cortina 2026, a gestire la sicurezza sono i Paesi ospiti: l'Italia detta le regole

A poche settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, si prepara un vasto team di 18.

Il ministro Piantedosi ha chiarito che l'ICE, agenzia di immigrazione statunitense, non è prevista in Italia per i Giochi di Milano-Cortina 2026.

