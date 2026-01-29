Milano-Cortina 2026 è una gigantesca prova generale di mobilità

Da linkiesta.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La macchina organizzativa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si prepara a una vera e propria prova generale. Devono coordinare gli spostamenti di almeno cinquecentomila persone tra pubblico italiano e straniero, che si muoveranno tra Lombardia, Veneto e le zone alpine. La sfida principale è gestire in modo efficiente le tante persone che arriveranno e si sposteranno durante l’evento.

La macchina logistica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dovrà gestire lo spostamento di almeno cinquecentomila appassionati, tra pubblico italiano e internazionale, lungo le principali arterie che collegano le sedi di gara tra Lombardia, Veneto e aree alpine. Oltre agli spettatori, la Fondazione Milano Cortina coordinerà la mobilità della cosiddetta “famiglia olimpica allargata”: si parla di duemilanovecento atleti, quattromiladuecento persone tra allenatori e staff, e poi ancora, diciottomila volontari e ventunomila operatori dei media, tra giornalisti, tecnici e cameraman. Le stime parlano di 1,5 milioni di turisti attesi in Italia nelle settimane dei Giochi, mentre i biglietti venduti hanno già superato il milione, pari a circa il novanta per cento della disponibilità complessiva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

milano cortina 2026 232 una gigantesca prova generale di mobilit224

© Linkiesta.it - Milano-Cortina 2026 è una gigantesca prova generale di mobilità

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Affi entra nel clima di Milano Cortina 2026 tra simboli olimpici e mobilità elettrica

Affi si prepara a vivere il contesto dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, attraverso iniziative simboliche e azioni concrete.

Milano-Cortina 2026, i Giochi alla prova della sostenibilità

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’occasione per dimostrare come un grande evento internazionale possa essere organizzato nel rispetto della sostenibilità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

MILANO-CORTINA 2026: Duomo-Arena SantaGiulia, un COLLEGAMENTO efficiente o si poteva FARE DI PIÙ

Video MILANO-CORTINA 2026: Duomo-Arena SantaGiulia, un COLLEGAMENTO efficiente o si poteva FARE DI PIÙ?

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi; Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Milano Cortina 2026, definito in prefettura il piano di sicurezza per i Giochi Olimpici e Paralimpici; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle.

milano cortina 2026 èStefano Domenicali tedoforo per Milano Cortina 2026: il Ceo della Formula 1 porta la Fiamma Olimpica al lago di CarezzaL'ex manager di Ferrari e Lamborghini è un grandissimo appassionato di montagna, frequenta le Dolomiti, ed è anche un runner. La cerimonia d'apertura il 6 febbraio ... corriere.it

Milano-Cortina 2026, Paola Magoni rinuncia a fare il tedoforo: «Già ai Giochi di Torino portai la torcia in una strada secondaria»La campionessa di Selvino fu la prima sciatrice italiana a vincere un oro alle Olimpiadi. Il dietrofront dopo aver visto il tragitto che avrebbe percorso: «Ho detto no, questione di rispetto» ... bergamo.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.