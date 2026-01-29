Milano-Cortina 2026 è una gigantesca prova generale di mobilità

La macchina organizzativa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si prepara a una vera e propria prova generale. Devono coordinare gli spostamenti di almeno cinquecentomila persone tra pubblico italiano e straniero, che si muoveranno tra Lombardia, Veneto e le zone alpine. La sfida principale è gestire in modo efficiente le tante persone che arriveranno e si sposteranno durante l’evento.

La macchina logistica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dovrà gestire lo spostamento di almeno cinquecentomila appassionati, tra pubblico italiano e internazionale, lungo le principali arterie che collegano le sedi di gara tra Lombardia, Veneto e aree alpine. Oltre agli spettatori, la Fondazione Milano Cortina coordinerà la mobilità della cosiddetta “famiglia olimpica allargata”: si parla di duemilanovecento atleti, quattromiladuecento persone tra allenatori e staff, e poi ancora, diciottomila volontari e ventunomila operatori dei media, tra giornalisti, tecnici e cameraman. Le stime parlano di 1,5 milioni di turisti attesi in Italia nelle settimane dei Giochi, mentre i biglietti venduti hanno già superato il milione, pari a circa il novanta per cento della disponibilità complessiva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Affi si prepara a vivere il contesto dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, attraverso iniziative simboliche e azioni concrete.

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’occasione per dimostrare come un grande evento internazionale possa essere organizzato nel rispetto della sostenibilità.

