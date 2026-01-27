Affi entra nel clima di Milano Cortina 2026 tra simboli olimpici e mobilità elettrica

Affi si prepara a vivere il contesto dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, attraverso iniziative simboliche e azioni concrete. L'obiettivo è rafforzare il legame tra il territorio veronese e il prestigioso evento, promuovendo valori di mobilità sostenibile e coinvolgimento comunitario. Un passo importante per integrare le realtà locali nel clima olimpico e nelle future sfide di mobilità elettrica.

Dal simbolo dei cinque cerchi alla scelta della stazione di ricarica: il paese entra nella rete operativa delle Olimpiadi invernali Affi entra nel clima di Milano Cortina 2026 con un doppio segnale, simbolico e operativo, che lega il territorio veronese ai prossimi Giochi olimpici invernali. La rotonda all'ingresso del centro commerciale si è infatti "vestita" con i cinque cerchi olimpici, mentre una delle stazioni di ricarica per auto elettriche presenti nell'area è stata individuata come punto ufficiale di riferimento da una grande casa automobilistica internazionale durante il periodo olimpico.

