Calenda | Gli agenti dell’Ice sono come le SS delinquenti assassini

Si scaldano gli animi tra Carlo Calenda e le forze dell’immigrazione. Il leader di Azione ha accusato gli agenti dell’Ice di comportamenti violenti e inadeguati, paragonandoli alle SS, e definendoli delinquenti e assassini. Le sue parole hanno suscitato dibattito e reazioni, mentre si alza il livello dello scontro sulla gestione dei migranti in Italia.

ROMA – Gli agenti dell'Ice "sono le SS, nel senso che sono dei delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro delicatissimo. Non li vorrei vedere sul suolo italiano". Così Carlo Calenda, leader di Azione, a margine di un evento al Senato. "Ritengo anche che siccome noi siamo un Paese dove c'è un governo fortemente sovranista che tiene alla dignità nazionale facessero lo sforzo una volta di dire 'no' a Trump, secondo me può essere che scoprano un mondo nuovo", ha aggiunto l'ex ministro dello sviluppo economico.

