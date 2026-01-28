Calenda | agenti Ice sono come le SS delinquenti assassini

Calenda attacca duramente gli agenti Ice, paragonandoli alle SS. Il leader di Azione ha detto che sono delinquenti e assassini, criticando anche la loro preparazione. La polemica si accende in un momento di tensione tra politica e istituzioni.

Roma, 28 gen. (askanews) – Gli agenti Ice “sono le SS, nel senso che sono dei delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro delicatissimo. Non li vorrei vedere sul suolo italiano”. Così Carlo Calenda, leader di Azione a margine di un evento al Senato. “Ritengo anche che siccome noi siamo un Paese dove c’è un governo fortemente sovranista che tiene alla dignità nazionale facessero lo sforzo una volta di dire ‘no’ a Trump, secondo me può essere che scoprano un mondo nuovo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gli agenti dell’Ice saranno presenti a Milano-Cortina durante le Olimpiadi, con il compito di rafforzare le misure di sicurezza in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano.

L'intervento di Tajani affronta le recenti proteste dell'opposizione riguardo alla presenza degli agenti ICE.

Argomenti discussi: Agenti americani dell'Ice a Milano durante le Olimpiadi? Ecco cosa può succedere. Fontana: Proteggerebbero Vance e Rubio. Il Viminale: finora nessuna comunicazione; Ice a Milano per le Olimpiadi, Beppe Sala: Mi auguro che non passino le frontiere italiane; Minneapolis: rimosso Bovino, capo della Border Patrol. Polemiche su ipotesi agenti Ice a Milano-Cortina; Beppe Sala a RTL 102.5: Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina.

Calenda: agenti Ice sono come le SS, delinquenti, assassiniRoma, 28 gen. (askanews) – Gli agenti Ice sono le SS, nel senso che sono dei delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro delicatissimo. Non li vorrei vedere sul suolo ... askanews.it

Chi sono gli agenti dell’ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in ItaliaIl Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina ... fanpage.it

