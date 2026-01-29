Milan per l’estate tutto su Gila | trattativa in corso e condotta personalmente da Furlani

Il Milan lavora già al mercato estivo puntando su Mario Gila. Furlani sta trattando con la Lazio per portarlo in rossonero, mentre continua a cercare un difensore per questa finestra di gennaio. La trattativa con il club biancoceleste è in corso e il nome di Dragusin resta in campo, ma l’attenzione si sposta anche sul futuro.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, stia portando personalmente avanti la trattativa con la Lazio per Mario Gila. Classe 2000, difensore centrale spagnolo, Gila andrà in scadenza di contratto con i capitolini il 30 giugno 2027 e non rinnoverà. Il Milan, per il 'CorSport', vorrebbe arrivare alla primavera con il sì di Gila già in tasca. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, chiede circa 20 milioni di euro per la sua cessione. Il Diavolo, che vuole rinforzare il suo reparto difensivo in vista di un ritorno nelle coppe europee nella prossima stagione, crede che l'investimento sull'ex Real Madrid valga la spesa.

