Calciomercato Milan Furlani deve accelerare su due rinnovi | serve trovare l’accordo in tempi brevi per evitare problemi in estate I dettagli

Il calciomercato del Milan si intensifica con l’obiettivo di accelerare sui rinnovi di Pulisic e Maignan. Furlani deve trovare rapidamente un accordo per evitare complicazioni in estate. La questione rinnovi diventa una priorità strategica per il club, mentre i giocatori restano punti chiave per il futuro dei rossoneri.

Calciomercato Milan, Pulisic e Maignan restano due giocatori chiave per i rossoneri e il rinnovo rappresenta una priorità per Furlani Il calciomercato del Milan torna prepotentemente al centro del dibattito proprio nel momento migliore della squadra. I rossoneri si godono la vetta della Serie A, trascinati dalle prestazioni scintillanti di Christian Pulisic e Mike Maignan,

Un profilo che convince i rossoneri #Calciomercato #Milan #Maignan

CALCIOMERCATO - Matteo #Moretto: "Il #Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di #Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti

Furlani: "Il futuro del Milan nasce dai giovani. Non è facile vestire questa maglia, serve amore vero". E Kirovski e Vergine sottolineano l'importanza del Milan Futuro - Tutte le dichiarazioni alla festa di Natale del Milan.

Milan, obiettivo nuovo attaccante a gennaio: Lewandowski opzione sul tavolo di Tare e Furlani, il contratto con il Barcellona è in scadenza - Il percorso, fin qui, del Milan in campionato è stato sicuramente molto buono ma potrebbe essere migliorato se solo l'attacco iniziasse a girare in modo più incisivo.