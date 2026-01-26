In vista della prossima finestra di mercato, il Milan valuta diverse soluzioni per rinforzare la rosa. Si parla di un possibile cambio in attacco con l'ingresso di Mateta al posto di Nkunku, e attenzione anche a Fofana come opzione. Sul fronte difensivo, sono state avviate trattative per Dragusin e Gila. L’attenzione resta alta sulle mosse che potrebbero definire il reparto offensivo e quello difensivo dei rossoneri.

Milan, un pareggio amaro contro la Roma: la squadra di Allegri era passata in vantaggio con De Winter nella ripresa, ma l'errore di Bartesaghi e il successivo calcio di rigore segnato da Pellegrino hanno fatto perdere al Diavolo 2 punti importanti. Non solo la gara di ieri sera, tanto spazio al mercato: il Milan si muove in difesa. Le ultime novità su Dragusin e Gila. Occhio poi al futuro di Nkunku e a quello di Fofana. L'analisi di Roma-Milan e le difficoltà di Nkunku e Leao. Ecco le top news del 26 gennaio 2026 di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Come detto il Milan ha pareggiato contro la Roma, ma l'attacco rossonero ha faticato per 90 minuti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, fuori Nkunku dentro Mateta? Occhio anche a Fofana. Contatti per Gila e Dragusin

Sul calciomercato del Milan, si registrano aggiornamenti su Dragusin, con contatti avviati per il difensore.

Se il Milan decidesse di cedere Nkunku al Fenerbahçe, sarebbe importante individuare un sostituto all'altezza.

