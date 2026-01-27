Il Milan ha confermato l’intenzione di trattenere Ruben Loftus-Cheek, escludendo ogni possibilità di cessione durante il mercato invernale. La società ha comunicato chiaramente la volontà di mantenere il centrocampista nel proprio organico, focalizzandosi anche su un possibile rinnovo del contratto. La decisione riflette l’importanza del giocatore per il progetto tecnico del club e la volontà di rafforzare la rosa.

Il Milan ha chiuso la porta a qualsiasi ipotesi di cessione di Ruben Loftus-Cheek nel mercato invernale. Il club rossonero ha respinto i sondaggi dell’ Aston Villa, ribadendo una posizione netta: il centrocampista resta al centro del progetto tecnico e, anzi, sono già in corso i primi contatti per prolungare il contratto in scadenza nel 2027. La linea di Allegri e del club. La posizione era stata chiarita già a fine dicembre da Massimiliano Allegri, che aveva parlato senza ambiguità del suo giocatore: « Ruben è un giocatore importante per noi, l’ho detto all’inizio e l’ho detto anche quando stava giocando meno ». 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, muro su Loftus-Cheek: no all’Aston Villa e dialogo per il rinnovo

Il Milan lavora su due fronti: da una parte si avvicina il rinnovo di Mike Maignan, con l'obiettivo di prolungare il contratto fino al 2030.

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan nato nel 1996, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro.

