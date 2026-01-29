Milan il nodo Leão | Allegri valuta la svolta e pensa a Füllkrug

Dopo il pareggio contro la Roma, il Milan si trova di fronte a un problema importante. Rafael Leão non è al meglio e il tecnico Allegri sta valutando se cambiare strategia o puntare su Füllkrug per risolvere la questione. La salute del portoghese potrebbe influenzare le prossime scelte in vista delle sfide decisive.

Il pareggio dell'Olimpico contro la Roma ha lasciato al Milan un punto utile ma anche un nodo che Massimiliano Allegri non può più rimandare: lo stato fisico di Rafael Leão. La prestazione del portoghese nella Capitale, limitata e priva delle sue consuete accelerazioni, ha acceso definitivamente il dibattito interno allo staff rossonero. Con il campionato che entra nella fase decisiva, il tecnico è chiamato a scegliere se continuare a forzare il suo uomo simbolo o se cambiare spartito già dalla trasferta di Bologna. Leão e il dolore che non passa. I numeri della gara dell'Olimpico parlano chiaro: un solo tocco in area e nessun dribbling tentato.

