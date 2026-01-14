Como-Milan Allegri fa la conta | Fullkrug e Pavlovic fuori Leao ci sarà

Allenamento in vista per il Como-Milan, con Allegri che fa il punto sulla rosa. Fullkrug e Pavlovic sono fuori, mentre Leao sarà a disposizione. La squadra si prepara alla prossima sfida, con l’obiettivo di mantenere i punti raccolti finora. Allegri sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e di affrontare ogni partita con determinazione, indipendentemente dall’avversario.

Milano, 14 gennaio 2026 – “Abbiamo 40 punti e sono quelli che abbiamo meritato, non importa se con le grandi o con le piccole. Sono una buona base, ora dobbiamo fare i punti che servono per entrare nelle prime quattro ”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, reduce dall’esperienza come tedoforo per Milano-Cortina, alla vigilia della partita di domani, giovedì 15 gennaio, alle 20.45, contro il Como dei miracoli di Cesc Fabregas. Chi gioca e chi no. “Dobbiamo tornare a essere più cattivi. Ci sono momenti in cui siamo un pochino fragili, dobbiamo migliorare, anche la fase offensiva: essere più precisi tecnicamente, i giocatori hanno ottime qualità e devono convincersi di essere forti”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

