milan e al hammadi holding con milanlab per il futuro della medicina sportiva in arabia saudita

Il Milan ha annunciato una partnership con Al Hammadi Holding per portare il modello MilanLab in Arabia Saudita. Un progetto che punta a creare un centro di eccellenza dedicato a performance e riabilitazione, segnando un nuovo passo nella medicina sportiva internazionale. La collaborazione di lungo periodo mira a sviluppare competenze e a rafforzare le strutture sanitarie legate al mondo dello sport.

AC Milan e Al Hammadi Holding annunciano l'avvio di una collaborazione di lungo periodo che, per la prima volta nella storia del Club, porta il modello MilanLab al centro di una partnership internazionale. L'obiettivo è di promuovere l'innovazione della medicina sportiva in Arabia Saudita e contribuire agli obiettivi di Saudi Vision 2030 in ambito di salute, benessere e sviluppo delle competenze. MilanLab è il centro d’eccellenza e il cuore dell'innovazione nella ricerca e sviluppo applicata alla performance e alla medicina sportiva del Club rossonero. Dopo aver rivoluzionato il settore del calcio nei primi anni 2000 grazie a un approccio pionieristico alla raccolta dei dati sanitari e sportivi, dal 2021 ha intrapreso un forte percorso di rinnovamento globale a carattere scientifico per l'analisi e l'utilizzo delle informazioni a supporto della gestione medica e prestazionale degli atleti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

