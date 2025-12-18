Napoli-Milan maglie speciali per la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Stasera all'Al-Awwal Park di Riyadh, Napoli e Milan si affrontano nella Final Four della Supercoppa Italiana, accompagnate da maglie speciali. Questi kit unici presentano i nomi dei calciatori scritti in arabo, un omaggio alla cultura e al Paese che ospita questa prestigiosa sfida internazionale. Un'incarnazione di rispetto e tradizione, pensata per rendere ancora più memorabile questo entusiasmante incontro tra le due grandi squadre italiane.

Maglie speciali, con i cognomi dei calciatori scritti in arabo, in omaggio al paese che ospita la Final Four della Supercoppa Italiana, per Napoli-Milan di stasera all'Al-Awwal Park di Riyadh. Ecco le foto dallo spogliatoio rossonero.

