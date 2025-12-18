Napoli-Milan maglie speciali per la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera all'Al-Awwal Park di Riyadh, Napoli e Milan si affrontano nella Final Four della Supercoppa Italiana, accompagnate da maglie speciali. Questi kit unici presentano i nomi dei calciatori scritti in arabo, un omaggio alla cultura e al Paese che ospita questa prestigiosa sfida internazionale. Un'incarnazione di rispetto e tradizione, pensata per rendere ancora più memorabile questo entusiasmante incontro tra le due grandi squadre italiane.

napoli milan maglie speciali per la final four della supercoppa italiana in arabia saudita

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, maglie speciali per la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Maglie speciali, con i cognomi dei calciatori scritti in arabo, in omaggio al paese che ospita la Final Four della Supercoppa Italiana, per Napoli-Milan di stasera all'Al-Awwal Park di Riyadh. Ecco le foto dallo spogliatoio rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: L’arrivo del Milan a Riyadh (Arabia Saudita) per la Final Four di Supercoppa Italiana

Leggi anche: Supercoppa italiana in Arabia, maglie speciali: debutto storico con i nomi in arabo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il prepartita di Napoli-Milan: Spinazzola-Gutierrez per una maglia; Fantacalcio, come gestire la 16^ giornata di Serie A (il turno della Supercoppa); Le radiocronache della EA SPORTS FC Supercup su Radio Tv Serie A; Inter, le anticipazione della terza maglia 26/27: scelta la fantasia retrò.

Napoli, Juan Jesus festeggia 100 presenze: «Un onore indossare questa maglia» - Juan Jesus ieri in occasione della sfida contro il Milan ha festeggiato le 100 presenze con la maglia del Napoli: «Ogni stagione ha avuto la sua storia, fatta di gioie, sacrifici e momenti che porterò ... ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.