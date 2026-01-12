Dove c’era il deserto ora c’è Qiddiya Sta nascendo la Disneyland sportiva dell’Arabia Saudita

Nel cuore dell’Arabia Saudita, Qiddiya si sta affermando come una nuova destinazione dedicata allo sport e all’intrattenimento, trasformando un'area precedentemente desertica in un complesso innovativo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la diversificazione economica e culturale del paese, offrendo opportunità di svago e sviluppo. Con un approccio che combina modernità e tradizione, Qiddiya si propone come la futura “Disneyland sportiva” della regione.

"Citius, Altius, Fortius " è il motto olimpico ufficiale in latino, che significa "Più veloce, più in alto, più forte". "Citius, Altius, Fortius" è il motto di Qiddiya, un luogo situato a 70 chilometri dalla capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh. Sorge dove solo un paio di anni fa c'erano solo vento, polvere e la classica montagna. El Clarin l'ha visitata raccontando quello che sarà il fiore all'occhiello del Paese, un'importante attrazione turistica. In un'area di 300 chilometri quadrati, sarà l'epicentro di sport, cultura e intrattenimento. Quartieri, centri commerciali, lo stadio per la Coppa del Mondo 2034, parchi di divertimento e acquatici.

