Camarda si opera 2-3 mesi fuori Ma i club sono indecisi | resta a Lecce o torna al Milan?

Camarda si sottopone a un intervento alla spalla e si aspettano circa 2-3 mesi di recupero. La decisione sul suo futuro resta incerta: il giocatore potrebbe restare a Lecce o tornare al Milan. La società e l’atleta continuano a valutare la soluzione migliore per la restante parte della stagione, mantenendo aperti diversi scenari.

Francesco Camarda ha preso la prima decisione del suo gennaio: si opererà alla spalla infortunata. Troppo dolore, troppi problemi in caso di terapia conservativa per questa stagione e per la prossima: se non risolvesse il problema, rischierebbe di avere problemi in estate. La punta della Nazionale Under 21 quindi andrà presto sotto i ferri e userà i prossimi tre mesi per recuperare: tornerà a giocare nel finale di stagione e da luglio sarà in ritiro, pronto per affrontare un nuovo campionato. Resta da decidere se nel girone di ritorno sarà un tesserato del Milan o del Lecce. Si capirà presto, probabilmente nelle prossime 24-48 ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Allegri: “Camarda? E’ nel Lecce, ma ci sono quattro giovani al Milan che sono fortissimi”

In vista della partita tra Milan e Lecce, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la rosa a disposizione. Ha menzionato Camarda, attualmente nel Lecce, e ha sottolineato la qualità di quattro giovani talenti presenti nel Milan, ritenuti molto promettenti. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulla situazione attuale della squadra e sulle potenzialità emergenti nel gruppo.

