‘Mi sopravvalutano fake news a scopo di lucro’ | Gerry Scotti replica a Corona sulle ‘Letterine’

Gerry Scotti prende posizione dopo le parole di Corona. Il conduttore si difende dalle accuse di fake news e fake news a scopo di lucro, e difende le sue ex concorrenti di Passaparola. Scotti si dice sorpreso delle accuse e sottolinea di non aver mai sovrastimato il suo ruolo.

Gerry Scotti difende le ex protagoniste di Passaparola. Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde frontalmente alle accuse rilanciate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Accuse che tirano in ballo presunte relazioni con oltre trenta “Letterine” di Passaparola, uno dei programmi simbolo della tv italiana dei primi Duemila. Una narrazione che Scotti smonta pezzo per pezzo, definendola senza giri di parole una costruzione falsa, sensazionalistica e finalizzata al profitto. Cosa ha detto Gerry Scotti sulle accuse di Fabrizio Corona. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore di La Ruota della Fortuna non usa eufemismi: «Sono semplicemente false. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Gerry Scotti smentisce le accuse di Fabrizio Corona.

Gerry Scotti rompe il silenzio e smentisce le voci che lo danno coinvolto in rapporti con le Letterine di Passaparola.

