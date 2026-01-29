Gerry Scotti smentisce le accuse di Fabrizio Corona. In un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore afferma che le storie sulle sue relazioni con le Letterine di Passaparola sono false. Scotti dice che le insinuazioni sono esagerate e che lo considerano troppo importante. La sua voce si alza contro le voci che circolano, mantenendo i piedi per terra.

Gerry Scotti replica alle accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore, pur senza mai nominare l’ex paparazzo o il suo format Youtube, ha risposto alle insinuazioni secondo le quali avrebbe avuto dei rapporti sessuali con le Letterine di Passaparola, il quiz di Canale 5 da lui condotto. “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false” ha dichiarato il presentatore. E ancora: “Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gerry Scotti replica a Fabrizio Corona: “Le mie relazioni con 30 Letterine? Fake news, mi sopravvalutano”

Gerry Scotti smentisce le voci sulle sue presunte relazioni con 30 letterine.

Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi.

