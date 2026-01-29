Gerry Scotti rompe il silenzio e smentisce le voci che lo danno coinvolto in rapporti con le Letterine di Passaparola. Dopo aver ricevuto accuse da Corona e aver parlato di fake news, il conduttore di Mediaset chiarisce di essere stato sovrastimato e di non aver mai avuto rapporti di quel tipo. La polemica continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo.

Gerry Scotti risponde a Falsissimo e a Fabrizio Corona, dopo è stato chiamato in causa nell’ultima puntata sul Sistema Mediaset, “accusato” di aver avuto rapporti sessuali con le “Letterine”, ovvero le ragazze del cast di Passaparola, gioco-quiz preserale o prima serata di Canale 5. Senza mai citare Fabrizio Corona, Gerry Scotti a non nasconde la sua amarezza per quanto affermato: “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”, afferma nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Il riferimento è alle accuse di aver avuto rapporti intimi con le ‘Letterine’, ovvero le ragazze del cast di Passaparola, programma andato in onda su Canale 5 negli anni NovantaDuemila. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gerry Scotti rompe il silenzio e replica a Corona: “Mi sopravvalutano, sono tutte fake news”

Approfondimenti su Gerry Scotti

Gerry Scotti smentisce le accuse di Fabrizio Corona.

Gerry Scotti torna a parlare dopo le accuse di Corona.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gerry Scotti

Argomenti discussi: Gerry Scotti rompe il silenzio su Fabrizio Corona: Trenta ragazze? Ecco la verità!; Mediaset rompe il silenzio, addio improvviso alla star più discussa; Gerry Scotti replica a Corona | Rivelazioni false mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazze; Questo dovete sapere. Gerry Scotti rompe il silenzio dopo le dichiarazioni choc di Fabrizio Corona: Quelle povere ragazze...

Gerry Scotti rompe il silenzio dopo le parole di Fabrizio Corona: Menzogne dette per lucro, senza rispettoDopo quanto dichiarato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo, arriva la risposta di Gerry Scotti. Il conduttore, intervistato dal Corriere della Sera, sceglie un tono misurato ma fermo, ... comingsoon.it

Presunte rivelazioni Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio CoronaScopri la controversia tra Fabrizio Corona e Gerry Scotti su Falsissimo, tra accuse e difese. Un dibattito che scuote il panorama televisivo italiano. bigodino.it

LE PAROLE DI GERRY SCOTTI AL CORRIERE! “Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 ragazze che in un intervallo della loro vita professionale erano Letterine. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e vedrete cosa direbber facebook

#Ascoltitv, De Martino vs Gerry Scotti #LaRuotaDellaFortuna colpo di scena #affarituoi - Del Debbio #4disera cresce e Gruber #ottoemezzo ... I trend Auditel x.com